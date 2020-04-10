2020-04-10T08:42:29+03:00
Киберспорт в России и мире

В Хабаровском крае завершился чемпионат по киберспорту

Победители получили спортивные разряды и возможность участвовать в чемпионате России
Евгения МОЛОТОВА
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В Хабаровском крае прошел чемпионат по компьютерному спорту ФОТО: «Ростелеком»В Хабаровском крае прошел чемпионат по компьютерному спорту ФОТО: «Ростелеком»
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В Хабаровском крае прошел чемпионат по компьютерному спорту. Киберспортсмены в режиме онлайн соревновались в 6 дисциплинах: Dota 2, ClashRoyale, Tekken 7 и Starcraft 2.Турнир организован Хабаровским краевым отделением всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России».«Ростелеком» выступил партнером мероприятия и предоставил подарки всем финалистам в каждой из дисциплин.

Регистрация на чемпионат началась в феврале 2020 года. Было подано более 200 заявок на участие со всего края. Отборочные соревнования прошли с 4 по 19 марта, а финальные матчи состоялись в апреле 2020 года. Чемпионы Хабаровского края получили спортивные разряды и квоту на участие в основном этапе Чемпионата Росси по компьютерному спорту 2020.

-Каждый год количество заявок на участие в чемпионате растет. В этот раз мы даже проводили дополнительные отборочные соревнования для определения основных участников. Радует, что киберспорт становится всё более популярным, – рассказал Михаил Репка, председатель Хабаровского краевого отделения всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России». – Для нас очень ценно, что в организации таких турниров уже несколько лет нас поддерживает «Ростелеком».

Победителями по Dota 2 стала команда «NoPuAntVa», в личном первенстве лидерами стали Михаил Тумба (ClashRoyale), Руслан Егоров (Tekken 7) и Александр Корнеевец (Starcraft 2).

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