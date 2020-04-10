Комсомольчанка вернула долг коммунальщикам, чтобы купить квартиру

10 Апр 2020 2020-04-10T10:08:22+03:00

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Жительница Комсомольска-на-Амуре решила купить квартиру. Для этого ей нужно было оформить ипотеку, но вот незадача - у нее было больше шансов получить отказ, чем одобрение. Все потому что у нее был долг по коммуналке. У женщины накопились квитанции на сумму больше 100 тысяч рублей.

- Горожанка долгое время не платила за потребленные услуги. В конце концов предприятие топливно-энергетического комплекса подало в суд, который обязал женщину оплатить всю сумму задолженности, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

В отношении женщины началось исполнительное производство. Ее предупредили, что в случае отказа от добровольной уплаты задолженности в отношении нее будут применены меры принудительного исполнения. Однако проблема решилась практически сама собой, когда горожанке захотелось купить квартиру. Она увидела на портале Госуслуг задолженность, позвонила судебному приставу-исполнителю и попыталась объяснить, что хочет улучшить свои жилищные условия. В ответ она получила совет оплатить долг и только после этого оформлять ипотеку. Так она и сделала. Исполнительное производство в отношении нее закончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU