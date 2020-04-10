2020-04-10T10:23:56+03:00
Общество

Временно не будет курсировать беспересадочный вагон «Нижний Бестях – Хабаровск»

Решение приняли в связи со снижением пассажирапотока
Александр ШТААЛЬ
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Временно не будет курсировать беспересадочный вагон «Нижний Бестях – Хабаровск» ФОТО: АО «АК «ЖДЯ»Временно не будет курсировать беспересадочный вагон «Нижний Бестях – Хабаровск» ФОТО: АО «АК «ЖДЯ»
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Временно не будет курсировать беспересадочный вагон сообщения «Нижний Бестях – Хабаровск». Такое решение приняли в связи со снижением пассажиропотока. Отметим, что это вполне логичное развитие ситуации в связи с угрозой распространения коронавируса.

- Отменяют вагона беспересадочного сообщения «Нижний Бестях – Хабаровск», который должен был отправиться из Нижнего Бестяха после 17 апреля 2020 года, а из Хабаровска – после 20 апреля 2020 года, - прокомментировали в компании «Железные дороги Якутии».

До сведения клиентов доводят, что деньги за неиспользованные билеты вернут в компании АО «АК «ЖДЯ» без удержания комиссионных сборов. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8-924-870-63-43.

Напомним, ранее сообщалось, что временно не будет курсировать поезд №5/6, следующий сообщением «Владивосток - Хабаровск». Это также вынужденная мера в связи со снижением пассажиропотока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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