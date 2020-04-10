Коронавирус в Хабаровском крае, последние новости на вечер 10 апреля 2020 года: диагноз поставили детям

10 Апр 2020 2020-04-10T14:23:39+03:00

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Коронавирус в Хабаровском крае, последние новости на вечер 10 апреля 2020 года - общее количество подтвержденных случаев заражения в регионе увеличилось до 28. По сравнению с данными на 9 апреля, подтвердились четыре новых случая заболевания. Ранее сообщалось о шести пациентах, которые вылечились и выписались, а также об одном летальном случае. На сегодняшний день лечение получает 21 человек.

- Среди новых заболевших два ребенка - одному два года, второму четыре, а также двое взрослых в возрасте 18-45 лет. Все пациенты находятся в Хабаровском инфекционном госпитале, - рассказали в региональном минздраве. - Все новые пациенты выявлены как контактные с ранее установленными больными и находились в изоляции. Заболевание у них протекает в легкой форме, состояние людей удовлетворительное.

Из последних новостей на сегодня: двух нарушительниц карантина принудительно отправили в медучреждения. При этом у одной из них подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. В связи со сложившейся обстановкой школьникам начнут выдавать продуктовые наборы уже со следующей недели. Рассчитывать на эту меру поддержки могут ребята из многодетных и малообеспеченных семей, имеющие ограниченные возможности здоровья, находящиеся в социально опасном положении и посещающие группы продленного дня. В регионе работают дежурные отделения почты. Временно не будет курсировать беспересадочный вагон сообщением «Нижний Бестях - Хабаровск».

ИСТОЧНИК KP.RU