10 Апр 2020 2020-04-10T12:35:06+03:00

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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 10 апреля 2020 года - количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось до восьми. Также отменили режим обязательной самоизоляции в подъезде многоквартирного дома на улице Калинина в Биробиджане. Напомним, там живет девушка, у которой подозревали коронавирусную инфекцию. Она недавно вернулась из Москвы и оказалась в числе тех, кто контактировал с зараженным человеком.

- Когда получили информацию, немедленно провели весь перечень противоэпидемических мероприятий. Подъезд перевели на обязательную самоизоляцию до выяснения всех обстоятельств, - комментирует Павел Копылов, руководитель управления Роспотребнадзора по ЕАО. - По итогу обследований выяснилось, что девушка не заразилась опасным заболеванием. Также не выявили коронавирус у ее близких.

Отметим также, что под медицинским наблюдением в области находятся 245 человек. Девять граждан госпитализировали в инфекционную больницу, в том числе двух несовершеннолетних. У восьми подтвердился коронавирус. Все они жители села Амурзет. Кроме того, двух пациентов сегодня выписали с отрицательными анализами. Среди пациентов два в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном.

ИСТОЧНИК KP.RU