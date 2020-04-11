2020-04-11T05:58:09+03:00
Дом. Семья

В Хабаровский край вернулись дальневосточные аисты

Сезонная миграция птиц прошла в штатном режиме
Евгения МОЛОТОВА
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Аисты возвращаются к своим гнездам каждый год ФОТО: «Россеть ФСК ЕЭС»Аисты возвращаются к своим гнездам каждый год ФОТО: «Россеть ФСК ЕЭС»
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Дальневосточные аисты – уникальные птицы занесенные в Красную книгу. Орнитологи насчитывают в мире всего 2500 особей этого вида. Каждую осень они мигрируют в соседний Китай, где проводят зиму в более мягком климате, а весной возвращаются на Дальний Восток, где расселяются от Приморья до Амурской области.

Дальневосточные аисты не любят общество человека и никогда не приближаются к поселениям. Однако, как рассказывают энергетики, этим птицам весьма по вкусу пришлись опоры магистральных линий электропередач. Зная о такой особенности аистов, специалисты ставят на опорах ЛЭП специальные площадки для гнездования пернатых. Энергетики помогают птицам комфортно расположиться на энергообъекте и случайно не удариться током.

На таких линиях электропередачи ставятся защитные устройства двух типов: одни не позволяют садиться на опасных для птиц элементах ЛЭП, а другие наоборот выглядят достаточно привлекательно, чтобы на них дальневосточный аист мог провести время до следующего перелёта на юга. Эти приспособления энергетики монтируют ежегодно тысячами, только в 2020 году на магистральных электрических сетях Востока их установят более пяти тысяч штук.

Кстати, средняя продолжительность жизни дальневосточного аиста составляет сорок лет. За это время он совершает около восьмидесяти миграционных перелетов, и каждый год возвращается к своему старому гнезду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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