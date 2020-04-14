2020-04-14T06:38:19+03:00
Общество

Энергетики Хабаровского края готовы к потопам и пожарам

Специалисты ДГК подготовили к весеннему половодью и летнему пожароопасному сезону все энергообъекты
Евгения МОЛОТОВА
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Энергетики Хабаровского края готовы к потопам и пожарам ФОТО: ДГКЭнергетики Хабаровского края готовы к потопам и пожарам ФОТО: ДГК
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Дальневосточная генерирующая компания (входит в Группу РусГидро) подготовила объекты генерации к прохождению весеннего половодья и весенне-летнему пожароопасному периоду. Всего энергетики разработали 475 мероприятий по усилению защиты гидротехнических сооружений в период паводка и 644 мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону и защите объектов ТЭС ДГК от пожаров.

В настоящее время, в соответствии с утвержденными маршрутами обходов, в круглосуточном режиме на всех станциях и тепловых сетях Дальневосточной генерирующей компании осуществляется контроль за энергообъектами, ежедневно ведется мониторинг состояния оборудования, зданий и сооружений, попадающих в зоны возможного подтопления. Все мероприятия проводятся с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.

Проведены совместные тренировки персонала станций с подразделениями и службами МЧС России по отработке действий по тушению пожаров на территории энергообъектов, с оперативным персоналом отработаны действия по предотвращению аварий и обеспечению надежной работы в период сложной половодно-паводковой ситуации. На предприятиях ДГК сформировано 37 аварийно-восстановительных бригад из числа персонала компании. Бригады обеспечены средствами защиты от инфекции, аварийным запасом необходимых материалов, на объектах создан резервный запас источников питания и топливных ресурсов, автомобильной и специальной техники.

В рамках проведения противопаводковых мероприятий был осуществлен комиссионный осмотр гидросооружений станций, в целях предотвращения возникновения пожаров на объектах и территории подразделений ДГК проведена проверка противопожарного водоснабжения, установлен режим вывоза мусора и сухой травы, созданы минерализованные полосы общей площадью 82 гектара.

Все объекты Дальневосточной генерирующей компании полностью готовы к безаварийному пропуску паводка. Все мероприятия, предусмотренные на половодье и пожароопасный период, выполняются в установленный срок.

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