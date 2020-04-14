Жители сел Хабаровского края получат льготные кредиты от Россельхозбанка

14 Апр 2020 2020-04-14T07:41:42+03:00

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Россельхозбанк первым заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ и вошел в число уполномоченных банков по выдаче потребительского кредита без обеспечения для жителей села по льготной ставке от 3% годовых. Данный инструмент является частью государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ).

Льготный кредит дает возможность россиянам с постоянной регистрацией на сельских территориях (сельских агломерациях) в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 до 250 тысяч рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области - до 300 тысяч рублей) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3% годовых действует при оформлении личного страхования.

Данный кредит - целевой. Жители села могут использовать его, чтобы приобрести и произвести монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями работ. Заемные средства по договорам подряда также можно направить на ремонт жилых домов (помещений), расположенных на сельских территориях.

Клиент может гасить кредит дифференцированными или аннуитетными платежами. Также заемщик вправе полностью или частично досрочно погасить кредит без комиссии.

Ранее, 3 марта, Россельхозбанк также первым заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства на выдачу льготной сельской ипотеки и приступил к реализации этой программы.

- Как и в случае с льготной сельской ипотекой, РСХБ стал первым банком-участником программы по льготному потребительскому кредитованию сельских жителей в рамках КРСТ, - рассказала руководитель Блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова. - Соглашение с Министерством сельского хозяйства было подписано 27 марта. Теперь банк может обрабатывать заявки от населения в рамках данной программы на повышение благоустройства домовладений на селе. Наша цель - комплексно и системно улучшать условия жизни в сельской местности. И ипотека, и потребительский кредит призваны, в том числе, делать село привлекательным для молодых квалифицированных специалистов.