2020-04-17T10:02:47+03:00
Экономика

В Хабаровском крае корпоративных клиентов Россельхозбанка будут кредитовать в упрощенном режиме

Большая часть процессов будет проходить дистанционно
Евгения МОЛОТОВА
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В Хабаровском крае корпоративных клиентов Россельхозбанка будут кредитовать в упрощенном режиме ФОТО: РоссельхозбанкВ Хабаровском крае корпоративных клиентов Россельхозбанка будут кредитовать в упрощенном режиме ФОТО: Россельхозбанк
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Для того чтобы обеспечить кредитными ресурсами предприятия АПК и других секторов экономики и при этом обезопасить своих клиентов, АО «Россельхозбанк» ввел в действие упрощенный порядок кредитования и обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок переводит большую часть процессов в электронный формат и максимально сокращает количество личных контактов и визитов в офисы банка.

Все основные процессы переведены в формат дистанционного обслуживания, а взаимодействие осуществляется в рамках электронного документооборота. Согласно новому порядку, корпоративные клиенты могут дистанционно предоставить документы на получение кредита, пройти экспертизу, получить денежные средства, оформить залог и предоставить финансовую отчетность удаленно. Даже в случае получения льготного финансирования потребуется только разовое посещение офиса Россельхозбанка при непосредственном подписании кредитного договора.

- Учитывая возросшие потребности в кредитных продуктах как со стороны наших традиционных клиентов - аграриев, так и со стороны представителей других отраслей, мы приняли решение упростить процедуру финансовой поддержки для корпоративных клиентов. Введение временного порядка кредитования - еще одна дополнительная мера по обеспечению безопасности и здоровья наших клиентов, которые мы ставим превыше всего, - заявила первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Всем клиентам РСХБ предоставлена отсрочка до 30 июня 2020 года в предоставлении финансовой отчетности, сданной в ФНС.

Россельхозбанк как ключевой финансовый партнер агропромышленного комплекса страны оказывает всестороннюю поддержку сельхозтоваропроизводителям. За три месяца 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК 394 миллиарда рублей, что на 12% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Совокупный кредитный портфель РСХБ за первые три месяца 2020 года увеличился на 4,9% и превысил 2,45 триллиона рублей. Объем кредитов юридических лиц составил 1,99 триллиона рублей, увеличившись на 5,9%.

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