2020-04-17T11:55:02+03:00
Общество

На Пасху верующих в Хабаровском крае просят остаться дома

Пасхальное богослужение будут транслировать в режиме онлайн
Александр ШТААЛЬ
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На Пасху верующих в Хабаровском крае просят остаться домаНа Пасху верующих в Хабаровском крае просят остаться домаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Верующих в Хабаровском крае убедительно просят остаться на Пасху дома. Это необходимая мера в связи с угрозой распространения коронавируса. Пасхальное богослужение можно будет посмотреть во время трансляции. Оно пройдет в Спасо-Преображенском кафедральном соборе с 23:20 18 апреля до 2:00 19 апреля.

- Службу можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала «Губерния». Кроме того, в режиме реального времени пасхальное богослужение можно послушать на радио «Восток России». Трансляция будет доступна пользователям видеохостинга YouTube на странице телеканала «Губерния», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, по данным на утро 17 апреля, в регионе зафиксировали 91 случай заболевания COVID- 19. Лечение получают 78 человек, выздоровели 10 человек, 3 пациента скончались. Отметим, что наибольшему риску подвержены люди с хроническими заболеваниями, а также старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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