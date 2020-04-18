2020-04-18T08:59:31+03:00
Происшествия

Видео с места крушения самолёта под Хабаровском сняли очевидцы

В аварии погибли четыре человека. Публикуем видео с места крушения самолёта под Хабаровском
Ася КУЗНЕЦОВА
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Причиной крушения легкомоторного самолёта под Хабаровском могла стать ошибка пилота или техническая неисправностьПричиной крушения легкомоторного самолёта под Хабаровском могла стать ошибка пилота или техническая неисправностьФото: предоставлено очевидцем
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Опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолёта в 30 километрах от Хабаровска.

Источник kp.ru утоняет, что на борту судна находились четыре человека. Одним из погибших стал владелец судна.

Причиной крушения легкомоторного самолёта под Хабаровском могла стать ошибка пилота или техническая неисправность, сообщил источник РИА Новости.

Напомним, при крушении погибли все находящиеся на борту самолёта. Они выполняли учебно-тренировочный полёт.

Ранее сайт kp.ru сообщал о крушении частного вертолёта Bell 407, принадлежащего депутату Госдумы Айрату Хайруллину. 7 февраля в крушении пострадали пилот Жавдад Сулейманов и бизнесмен Рамис Газизов, а сам депутат погиб.

Причиной крушения стало то, что вертолёт попал в снежную бурю. Он совершил жёсткую посадку в 6 километрах юго-восточнее Лаишево под Казанью. Воздушное судно рухнуло в лесу.

Видео с места крушения самолета под Хабаровском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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