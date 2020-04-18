2020-04-18T09:10:28+03:00
Происшествия

Причина крушения самолёта под Хабаровском: источник назвал версии

Следственным органам предстоит установить причину крушения самолёта под Хабаровском, при котором погибли четыре человека
Ася КУЗНЕЦОВА
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В 30 километрах от Хабаровска упал самолёт с четырьмя людьми на бортуВ 30 километрах от Хабаровска упал самолёт с четырьмя людьми на бортуФото: предоставлено очевидцем
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Причиной крушения легкомоторного самолёта под Хабаровском могла стать ошибка пилота или техническая неисправность.

- Среди основных версий крушения самолета - ошибка пилотирования и техническая неисправность, - сообщил источник РИА Новости.

Следственный комитет завёл дело по статье о нарушении правил безопасности.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что в 30 километрах от Хабаровска упал самолёт с четырьмя людьми на борту, включая владельца судна. Все четверо погибли.

Пожар на месте падения самолёт полностью потушен. Фото: предоставлено очевидцем

Пожар на месте падения самолёт полностью потушен.Фото: предоставлено очевидцем

Самолёт выполнял учебно-тренировочный полёт.

Пожар на месте падения самолёта полностью потушен.

Ранее сайт kp.ru сообщал о крушении летом 2019 года вертолёта Robinson, в котором погиб президент Федерации сверхлёгкой авиации России Игорь Никитин.

Судно потерпело крушение 14 июля возле деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья. Два пилота, находившихся на борту, погибли.

Видео с места крушения самолета под Хабаровском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Причина крушения самолёта под Хабаровском: источник назвал версии
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