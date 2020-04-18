Причина крушения самолёта под Хабаровском: источник назвал версии
Причиной крушения легкомоторного самолёта под Хабаровском могла стать ошибка пилота или техническая неисправность.
- Среди основных версий крушения самолета - ошибка пилотирования и техническая неисправность, - сообщил источник РИА Новости.
Следственный комитет завёл дело по статье о нарушении правил безопасности.
Сайт kp.ru ранее сообщал, что в 30 километрах от Хабаровска упал самолёт с четырьмя людьми на борту, включая владельца судна. Все четверо погибли.
Пожар на месте падения самолёт полностью потушен.Фото: предоставлено очевидцем
Самолёт выполнял учебно-тренировочный полёт.
Пожар на месте падения самолёта полностью потушен.
Ранее сайт kp.ru сообщал о крушении летом 2019 года вертолёта Robinson, в котором погиб президент Федерации сверхлёгкой авиации России Игорь Никитин.
Судно потерпело крушение 14 июля возле деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья. Два пилота, находившихся на борту, погибли.
Видео с места крушения самолета под Хабаровском.
ИСТОЧНИК KP.RU