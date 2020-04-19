Стали известны имена погибших в авиакатастрофе под Хабаровском

19 Апр 2020 2020-04-19T10:13:46+03:00

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В минувшую субботу, 18 апреля, в 30 километрах от Хабаровска упал самолёт с четырьмя людьми на борту, включая владельца судна. Все четверо погибли. Пока известно, что это был частный самолет типа Л-4. Ранее «КП»-Хабаровск» со ссылкой на ДВСУТ сообщала, что следствие отрабатывает следующие версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна.

- На сегодняшний день известны и имена погибших. Среди них были Илья Карабут, владелец самолета, Михаил Охотников - эксперт сертификационного центра из Тюмени, Денис Яровой, летчик-испытатель из Комсомольска-на-Амуре и Оксана Ким, - рассказали в администрации аэродрома «Калинка».

Следственными органами Дальневосточного СУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта).

ИСТОЧНИК KP.RU