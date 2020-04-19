19 Апр 2020 2020-04-19T12:09:18+03:00

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Комиссия межгосударственного авиационного комитета расследует авиакатастрофу под Хабаровском. Напомним, трагедия случилась - в 30 километрах от Хабаровска упал самолет с четырьмя людьми на борту. На данный момент известно, что все четверо погибли их имена уже известны. Среди них был и владелец воздушного судна Илья Карабут.

- Вчера вечером, 18 апреля, произошло авиационное происшествие с ЕЭВС самолетом Flying fish RA-2961G частного лица. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, - прокомментировали в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета.

Напомним, что по данному инциденту следственными органами Дальневосточного СУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта).

ИСТОЧНИК KP.RU