Введение электронных пропусков прокомментировали в Хабаровском крае
Накануне, 22 апреля стало известно, что практику электронных пропусков собираются внедрить в 21 регионе. Речь шла в том числе и о субъектах Российской Федерации на Дальнем Востоке. Возник резонный вопрос: вошел ли в этот список Хабаровский край. Ситуацию прокомментировали в правительстве края.
- Вводить сегодня в Хабаровском крае электронные пропуска - преждевременная мера, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Отметим, что ранее глава края Сергей Фургал акцентировал внимание на усилении масочного режима. Губернатор подчеркнул, что по итогам анализов пришли к выводу: 67 процентов заболевших переносят заболевание бессимптомно. Введение усиленного масочного режима - это вынужденная мера. Однако в городских аптеках товар первой необходимости отсутствует. Гражданам предлагают, например, шить маски самим или заказывать их в ателье.
По данным Минкомсвязи, к системе планируется подключить семь регионов Центрального федерального округа: Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую области.
Внедрение такой системы цифровых пропусков для россиян на следующей неделе начнется еще в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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