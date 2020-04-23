Введение электронных пропусков прокомментировали в Хабаровском крае

23 Апр 2020 2020-04-23T05:55:09+03:00

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Накануне, 22 апреля стало известно, что практику электронных пропусков собираются внедрить в 21 регионе. Речь шла в том числе и о субъектах Российской Федерации на Дальнем Востоке. Возник резонный вопрос: вошел ли в этот список Хабаровский край. Ситуацию прокомментировали в правительстве края.

- Вводить сегодня в Хабаровском крае электронные пропуска - преждевременная мера, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отметим, что ранее глава края Сергей Фургал акцентировал внимание на усилении масочного режима. Губернатор подчеркнул, что по итогам анализов пришли к выводу: 67 процентов заболевших переносят заболевание бессимптомно. Введение усиленного масочного режима - это вынужденная мера. Однако в городских аптеках товар первой необходимости отсутствует. Гражданам предлагают, например, шить маски самим или заказывать их в ателье.

По данным Минкомсвязи, к системе планируется подключить семь регионов Центрального федерального округа: Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую области.

Внедрение такой системы цифровых пропусков для россиян на следующей неделе начнется еще в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

ИСТОЧНИК KP.RU