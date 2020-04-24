2020-04-24T07:48:14+03:00
Общество

Бизнесу в Хабаровске сократят в два раза арендные платежи

Мера поддержки коснется тех, кто сейчас находится в зоне риска
Александр ШТААЛЬ
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Бизнесу в Хабаровске сократят в два раза арендные платежиБизнесу в Хабаровске сократят в два раза арендные платежиФото: Мария ЛЕНЦ
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Бизнесу из зоны риска в Хабаровске сократят в два раза арендные платежи. Эту меру поддержки решили применить в связи с неблагополучной экономической ситуацией на фоне пандемии по коронавирусу. Напомним, ранее в Правительстве Российской Федерации постановлением «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам недвижимого имущества» ввели отсрочку арендной платы до 1 октября 2020 года.

- Для местных предпринимателей уже разработали вариант 50-процентного снижения ставки по арендным платежам с 1 апреля по 30 июня текущего года. Льгота полагается предпринимателям, использующим муниципальные помещения под центры досуга и отдыха (в том числе театры), детские сады, учебную деятельность, туризм, компьютерные центры, гостиницы и хостелы, спортивные клубы, студии танцев, услуги общественного питания, выставочные залы, оказание бытовых услуг, парикмахерские и салоны красоты, кинотеатры, стоматологии, а также торговлю, за исключением торговли алкогольными напитками, продуктами и хозяйственными товарами, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что бизнесмены смогут рассчитывать только на один из этих видов поддержки. Они могут выбрать либо отсрочку платежей, либо снижение арендной платы. Заявки принимают по электронной почте info@citkhv.ru или arenda@citkhv.ru. Также подать обращение можно в бумажном виде, оставив письмо в специальном почтовом ящике, установленном в офисе ОА «ЦИТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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