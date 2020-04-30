2020-04-30T10:59:54+03:00
Экономика

Больше миллиарда рублей потратят на помощь бизнесу в Хабаровском крае

В целом на поддержание экономики края потратят почти два миллиарда рублей
Александр ШТААЛЬ
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Больше миллиарда рублей потратят на помощь бизнесу в Хабаровском краеБольше миллиарда рублей потратят на помощь бизнесу в Хабаровском краеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Больше миллиарда рублей потратят на помощь бизнесу в Хабаровском крае. В целом на поддержание экономики края потратят почти один миллиард 870 миллионов рублей. При этом самым «бюджетоемким» мероприятием станет оптимизация налоговой нагрузки на МСП из пострадавших отраслей.

- Уже рассматривают законопроект о предоставлении льгот предпринимателям, работающим на упрощенной системе налогообложения. Предполагается, что ставку снизят с шести до трех процентов по базе «доходы», с 15 до восьми процентов по системе «доходы минус расходы». Размер выпадающих доходов в бюджет края составит порядка 700 миллионов рублей, - рассказали в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края.

Также малому и среднему бизнесу предоставили льготы при аренде имущества. От платежей на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года освободят тех, кто работает в отраслях, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. Предприниматели, осуществляющие деятельность в иных сферах, имеют право на отсрочку платежей. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться более 200 бизнесменов.

В регионе установили минимальный процент обеспечения заявки или контракта при участии малого бизнеса в государственных закупках. Финансовую помощь предлагают в краевом Фонде поддержки малого предпринимательства - микрозаймы в размере до пяти миллионов рублей по программе «Рефинансирование» под восемь процентов годовых. Кредит сроком на 36 месяцев выдают бизнесменам, работающим в отраслях, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Идет работа по реструктуризации задолженности предпринимателей - заемщиков фонда.

Напомним, консультации по вопросам оказания финансовой поддержки и другим мерам помощи малому и среднему бизнесу проводят по телефону 8-800-555-39-09. По состоянию на 30 апреля от предпринимателей поступило более 1 тысячи звонков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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