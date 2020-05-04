Хабаровские археологи ищут древние поселения на территории Большехехцирского заповедника

4 Май 2020 2020-05-04T10:56:19+03:00

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Сотрудники Гродековского музея уже седьмой год ведут поиски древних артефактов на территории Большехехцирского заповедника, пытаясь восполнить пробелы в древней истории нашего региона.

Начиная с 2013 года, археологами обнаружен целый ряд находок, в числе которых следы поселений периода древних металлов (конец 1 тыс. до н.э.) и раннего средневековья (сер. 1 тыс. н.э.). При этом, археологические памятники обнаруживаются не только возле Амура и Амурской протоки, но и на значительном удалении от воды – в предгорных районах.

Люди, обживавшие бассейн реки Амур в древнейший период истории человечества не оставили после себя значительного количества предметов материальной культуры. Чаще исследователи этого периода находят котлованы, оставшиеся после древних жилищ. Ученые Гродековского музея предполагают, что древние поселения предгорий хребта Большой Хехцир носили временный характер, но достоверного подтверждения этой гипотезы нет. Но, изучение предгорий продолжается, а значит обнаружение новых памятников археологии лишь вопрос времени. Так, по предварительным данным, на ручье Соснинский уже в этом году найдены два новых небольших поселения. Об их хронологии и культурной принадлежности можно судить пока условно.

ИСТОЧНИК KP.RU