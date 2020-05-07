7 Май 2020 2020-05-07T02:36:30+03:00

У владельца магазина конфисковали алкоголь в Хабаровском крае Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

Изменить размер текста: A A

У владельца магазина в Амурском районе конфисковали алкоголь. Предприниматель заранее не озаботился оформлением специального разрешения на торговлю спиртным, это и стало поводом для визита гостей в погонах и административного разбирательства.

- В отделе судебных приставов по Амурскому району на исполнении находилось исполнительное производство о конфискации алкогольной продукции. Из магазина изъяли в общей сложности 288 единиц алкогольной продукции, общим объемом 174 литра, - рассказали в пресс- службе УФССП по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В дальнейшем продукцию собираются ликвидировать. После изъятия алкогольной продукции составили соответствующий акт. Спиртное передали АО «Росспиртпром» для уничтожения.

Предпринимателей в крае просят не нарушать требования законодательства и вести торговлю в соответствии с ними. За нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU