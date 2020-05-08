2020-05-08T06:07:24+03:00
Общество

Исторические неточности исправят на захоронениях в Хабаровском крае

На могилах погибших в авиакатастрофе летчиков появятся фамилии всех членов экипажей
Александр ШТААЛЬ
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Исторические неточности исправят на захоронениях в Хабаровском крае ФОТО: ПСО «Авиапоиск»Исторические неточности исправят на захоронениях в Хабаровском крае ФОТО: ПСО «Авиапоиск»
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Поисковики в Амурском районе, недалеко от бывшего аэродрома Подали (ранее «Падали»), нашли еще одно место, куда в 1942 году упал самолет. Пока известно, что в том году утром 6 января экипаж самолета ДБ-3 №1905 сразу после взлета стал уклоняться влево на 15-20 градусов. Это случилось из-за недостаточно прогретого масла. На высоте 25-30 метров упали обороты обоих моторов. Летчики набирали высоту с малой вертикальной скоростью. Сопку высотой 140 метров, находящуюся в 2,5 километра левее взлетного курса, самолет перетянуть не смог, врезался в нее и сгорел. Летчик и стрелок погибли сразу, штурман скончался 7 января в 6:15 по дороге в госпиталь Комсомольска-на-Амуре.

- На борту находились летчик старший лейтенант Портов Натан Абрамович, штурман лейтенант Мазанов Иван Александрович и стрелок-радист Ивлев Аркадий Васильевич. Они выполняли внеаэродромный ночной маршрутный полет по радио-учению с разведкой и бомбометанием. Всех их похоронили в районе железнодорожной станции, - рассказали в ПСО «Авиапоиск».

На могиле были установлены три памятника. Это отдельные могилы трех разных экипажей, но из-за путаницы в рассказах местных старожилов и сгоревших ранее деревянных обелисков на каждом надгробье оказалось по одной фамилии. Поисковикам пришлось долго работать в архивах, чтобы исправить исторические неточности. Нужную информацию в итоге нашли и подготовили письмо с корректными архивными данными. Их нанесут на памятники и составят учетные карточки воинских захоронений. К слову, на месте катастрофы, расположенном рядом с линией ЛЭП, в 2020 году планируют установить памятную табличку. Здесь, несмотря на почти полное разграбление на металл, удалось обнаружить заводской номер самолета на фрагменте капотирования левого мотора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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