2020-05-08T06:51:54+03:00
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Салют в честь Победы хабаровчанам покажут только по телевизору

Прямой эфир начнется примерно в 22:00
Александр ШТААЛЬ
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Салют в честь Победы хабаровчанам покажут только по телевизоруСалют в честь Победы хабаровчанам покажут только по телевизоруФото: Правительство Хабаровского края
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Салют в честь Победы хабаровчанам покажут только по телевизору. Прямой эфир пройдет на телеканале «Россия24», первые залпы прозвучат около 22:00 по местному времени, будут длиться 15 минут. Об этом сообщили в главном управлении губернатора и правительства края по взаимодействию с правоохранительными органами и военными.

Военную технику и артиллерийское орудие установят на набережной стадиона имени Ленина и в районе арены «Ерофей». Доступ на площадки для жителей города ограничат. Рядом с ними организуют оцепление, а по городу за режимом самоизоляции усиленно будут следить сотрудники правоохранительных органов. Среди них будут сотрудники полиции, Росгвардии, представители общественных организаций. В патрулирование выйдет более одной тысячи человек. В усиленный режим патрулирования 9 мая они выйдут уже в 16:00. Предпринятые меры – это необходимость в связи с угрозой распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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