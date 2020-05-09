2020-05-09T05:34:53+03:00
75 лет Великой Победы

«Сынок, запомни…»: губернатор Хабаровского края рассказал об отце-фронтовике

Иван Кириллович Фургал ушел на войну в 1943 году
Александр ШТААЛЬ
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«Сынок, запомни…»: губернатор Хабаровского края рассказал об отце-фронтовике«Сынок, запомни…»: губернатор Хабаровского края рассказал об отце-фронтовикеФото: Правительство Хабаровского края
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Губернатор Хабаровского края рассказал о своем отце-фронтовике Иване Кирилловиче Фургале. Со слов главы региона, папа служил на Сахалине и мечтал, чтобы его дети добились больше, чем он сам. На фронт Ивана Кирилловича призвали в 1943 году. В 1945 году был ранен в одном из боев с милитаристской Японией.

- У нас в семье 9 мая это был день, когда отцу позволялось все. Это был его самый любимый праздник. Воевал он, как говорится, по-полной с японцами, имеет много наград. Я ему задавал разные вопросы, а мне говорил: «Сынок, запомни, нет ничего на свете лучше, чем спокойно ночью спасть, а если постучат в дверь или в окно – это не должно вызывать страх», - рассказал Сергей Фургал.

Отец нынешнего главы региона проработал в одной организации. Он работал водителем автомобиля и снабженцем. Он снабжал Амурскую область запчастями для сельхозтехники. Вставал в четыре часа утра, приезжал ночью. Отца Сергей Иванович практически не видел, но научился у него труду, работая с самого раннего детства. Такими воспоминаниями поделился глава региона в праздничный день.

Сынок, запомни : губернатор Хабаровского края рассказал об отце-фронтовике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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