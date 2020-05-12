2020-05-12T07:23:37+03:00
Общество

Акция «100 баллов для победы» проходит онлайн в Хабаровском крае

Выпускники прошлых лет, получившие высокие оценки на ЕГЭ, делятся своим опытом сдачи экзаменов
Александр ШТААЛЬ
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Акция «100 баллов для победы» проходит онлайн в Хабаровском краеАкция «100 баллов для победы» проходит онлайн в Хабаровском краеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Акция «100 баллов для победы» проходит онлайн в Хабаровском крае. Формат поменяли в связи с угрозой распространения коронавируса. Напомним, участники акции выпускники прошлых лет, получившие высокие оценки на ЕГЭ. Молодые люди расскажут нынешним старшеклассникам, как сдавали свои экзамены.

- Обычно встречи бывших и нынешних школьников проходили в аудиториях, сейчас встречи переместили в онлайн. В этом есть свои плюсы, ведь пообщаться с отличниками ЕГЭ может каждый желающий, не зависимо от региона, - рассказали в краевом минобре.

Встречи проводят с целью снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к экзаменам, и настроить ребят на успех. К слову, в этот раз акцент сделан на подготовку к экзамену по истории, в рамках текущего Года памяти и славы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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