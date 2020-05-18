18 Май 2020 2020-05-18T10:58:18+03:00

Теперь учитывать будут факт работы с зараженными пациентами, а не привязку ко времени

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Медработникам в Хабаровском крае пересчитают доплаты за работу с зараженными коронавирусом. Работу выполнят в рамках исполнения поручения президента России. По новым правилам, при расчете будут учитывать сам факт работы с заболевшими, а не привязку ко времени. Выплаты будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи - сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Врачам, непосредственно работающим с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, выплатят по 80 тысяч рублей, фельдшерам и медсестрам - по 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу - по 25 тысяч рублей в месяц.

Врачам скорой помощи, работающим в составе бригад, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, полагаются выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин - по 25 тысяч рублей в месяц.

Напомним, по вопросам начисления, пожалуйста, обращайтесь по телефонам горячей линии (4212) 40-25-56 и (4212) 40-21-25 с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/779677" frameborder="0"></iframe> Медработникам в Хабаровском крае пересчитают доплаты из-за коронавируса.Правительство Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU