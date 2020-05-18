Медработникам в Хабаровском крае пересчитают доплаты из-за коронавируса
Медработникам в Хабаровском крае пересчитают доплаты за работу с зараженными коронавирусом. Работу выполнят в рамках исполнения поручения президента России. По новым правилам, при расчете будут учитывать сам факт работы с заболевшими, а не привязку ко времени. Выплаты будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи - сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Врачам, непосредственно работающим с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, выплатят по 80 тысяч рублей, фельдшерам и медсестрам - по 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу - по 25 тысяч рублей в месяц.
Врачам скорой помощи, работающим в составе бригад, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, полагаются выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин - по 25 тысяч рублей в месяц.
Напомним, по вопросам начисления, пожалуйста, обращайтесь по телефонам горячей линии (4212) 40-25-56 и (4212) 40-21-25 с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00.
Медработникам в Хабаровском крае пересчитают доплаты из-за коронавируса.Правительство Хабаровского края
ИСТОЧНИК KP.RU
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