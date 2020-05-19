2020-05-19T03:59:42+03:00
Недвижимость

Ремонтные работы начались на теплосетях Хабаровска

Энергетики перекроют движение на участке возле дома №55 по улице Тихоокеанской
Евгения МОЛОТОВА
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Первым энергетики перекроют движение на участке возле дома 55 по улице ТихоокеанскойПервым энергетики перекроют движение на участке возле дома 55 по улице ТихоокеанскойФото: Ольга КИВА
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Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК») в соответствии с утвержденным графиком подготовки к предстоящему отопительному сезону 2020-2021 годов информируют о проводимых ремонтных работах, временно ограничивающих движение транспортных средств. Так, с 09:00 23 мая до 24:00 24 мая запланировано полное прекращение движения транспортных средств по улице Тихоокеанской в районе дома №55 А. Движение транспортных средств и общественного транспорта будет осуществляться через улицы Джамбула - Орджоникидзе.

Энергетики просят хабаровчан с пониманием отнестись к временным ограничениям движения в городе, так как своевременно проведенная ремонтная кампания является залогом успешного прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021.

Все ремонтные работы будут проводиться с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции. Информация по ремонтам теплотрасс Хабаровска доступна по телефону диспетчерской службы Хабаровских тепловых сетей: 8 (4212) 36-35-16.

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