Недоплатами за коронавирус занялись следователи в Хабаровском крае
В вопросы с дополнительными выплатами медработникам вмешались следователи. Сообщения о том, что деньги получили не все сотрудники, передал по телефону доверия следственного управления водитель станции скорой медицинской помощи.
- Мужчина рассказал, что работает в Хабаровске. Он жаловался, что не получил положенные ему выплаты за повышенную нагрузку в условиях распространения коронавирусной инфекции. Сейчас по данному сообщению проводят проверку, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Следователям предстоит провести комплекс мероприятий, установить все обстоятельства произошедшего и причины, повлекшие возникновение проблемы. Кроме того, они дадут юридическую оценку действиям (бездействию) лиц, которые обязаны обеспечить своевременность предусмотренных выплат. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Напомним, «фронтовую надбавку» за бой с невидимым врагом начислили далеко не всем, кто в апреле вез в «скорой» пациентов с пометкой к диагнозу: «подозрение на коронавирусную инфекцию».
ИСТОЧНИК KP.RU
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