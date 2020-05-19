2020-05-19T14:26:06+03:00
Общество

Недоплатами за коронавирус занялись следователи в Хабаровском крае

Сигналы правоохранители получили по телефону доверия следственного управления
Александр ШТААЛЬ
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Недоплатами за коронавирус занялись следователи в Хабаровском краеНедоплатами за коронавирус занялись следователи в Хабаровском краеФото: Иван ВИСЛОВ
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В вопросы с дополнительными выплатами медработникам вмешались следователи. Сообщения о том, что деньги получили не все сотрудники, передал по телефону доверия следственного управления водитель станции скорой медицинской помощи.

- Мужчина рассказал, что работает в Хабаровске. Он жаловался, что не получил положенные ему выплаты за повышенную нагрузку в условиях распространения коронавирусной инфекции. Сейчас по данному сообщению проводят проверку, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следователям предстоит провести комплекс мероприятий, установить все обстоятельства произошедшего и причины, повлекшие возникновение проблемы. Кроме того, они дадут юридическую оценку действиям (бездействию) лиц, которые обязаны обеспечить своевременность предусмотренных выплат. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, «фронтовую надбавку» за бой с невидимым врагом начислили далеко не всем, кто в апреле вез в «скорой» пациентов с пометкой к диагнозу: «подозрение на коронавирусную инфекцию».

ИСТОЧНИК KP.RU

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