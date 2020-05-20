Попутчик украл у хабаровчанина машину

20 Май 2020 2020-05-20T05:35:16+03:00

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Автовладелец в Хабаровске неожиданно стал жертвой кражи. При этом машину практически у него из-под носа увел попутчик, которого он подвозил по доброте душевной. Когда пострадавший и подозреваемый приехали до места назначения, первый случайно заметил своего приятеля, вышел из авто, подошел поздороваться, завязалась беседа. Второй улучил момент и уехал в неизвестном направлении.

- Автовладелец оценил ущерб в 200 тысяч рублей. По его заявлению провели проверку и вскоре подозреваемого в преступлении задержали. Это был ранее не судимый 33-летний местный житель. Полицейские выяснили, что задержанный трудоустроен, работает мастером по ремонту окон, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенную машину подозреваемый успел продать за 80 тысяч рублей по объявлению, а деньги потратить на собственные нужды. Сейчас в отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». За это проступок мужчина рискует лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU