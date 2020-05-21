21 Май 2020 2020-05-21T06:22:47+03:00

Следователи работают с врачами скорой помощи в Хабаровске Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю

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Сотрудники прокуратуры и следственного комитета встретились с врачами скорой помощи в Хабаровске. Стражи порядка сейчас проводят проверку по факту невыплаты медработникам обещанных денег за коронавирус. Об инциденте стало известно после обращения работников КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в Хабаровске с жалобой на невыплату компенсаций за работу в условиях пандемии COVID-19.

- Встреча с медработниками прошла 19 мая. Проблему обсуждали непосредственно на городской станции скорой медицинской помощи. Присутствовали исполняющий обязанности прокурора Индустриального района Хабаровска, руководитель следственного отдела по Индустриальному району Хабаровск и сотрудники, вовремя не получившие стимулирующие выплаты, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Во время встречи стражи порядка выяснили жалобы и претензии работников в сложившейся ситуации. Сейчас следователи изучают финансовую и иную документацию относительно начисления зарплаты. Сотрудников станции скорой медицинской помощи опрашивают. По итогу примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU