Следователи работают с врачами скорой помощи в Хабаровске
Сотрудники прокуратуры и следственного комитета встретились с врачами скорой помощи в Хабаровске. Стражи порядка сейчас проводят проверку по факту невыплаты медработникам обещанных денег за коронавирус. Об инциденте стало известно после обращения работников КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в Хабаровске с жалобой на невыплату компенсаций за работу в условиях пандемии COVID-19.
- Встреча с медработниками прошла 19 мая. Проблему обсуждали непосредственно на городской станции скорой медицинской помощи. Присутствовали исполняющий обязанности прокурора Индустриального района Хабаровска, руководитель следственного отдела по Индустриальному району Хабаровск и сотрудники, вовремя не получившие стимулирующие выплаты, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Во время встречи стражи порядка выяснили жалобы и претензии работников в сложившейся ситуации. Сейчас следователи изучают финансовую и иную документацию относительно начисления зарплаты. Сотрудников станции скорой медицинской помощи опрашивают. По итогу примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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