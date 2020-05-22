2020-05-22T04:58:59+03:00
Общество

«Земских учителей» выбрали для школ Хабаровского края

Педагоги будут работать в Амурске и Чегдомыне
Александр ШТААЛЬ
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«Земских учителей» выбрали для школ Хабаровского края«Земских учителей» выбрали для школ Хабаровского краяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Для школ Хабаровского края выбрали педагогов по программе «Земский учитель». Из 113 претендентов конкурс прошли два специалиста, которых трудоустроят в Амурске и Чегдомыне. Напомним, согласно условиям им выплатят единовременные компенсационные выплаты.

- Желание работать в крае выразили претенденты из 31 региона страны. Заявки подавали специалисты из Забайкальского края и Самарской области, из республик Тыва, Алтай и Бурятия. Они интересовались вакансиями в школах №7 и №3 Амурска, №6 поселка Чегдомын Верхнебуреинского района, а также в школах села Малышево Хабаровского района и села Троицкое Нанайского района, - рассказали в администрации Амурского района.

Среди новых педагогов Алена Искандерова, учитель математики и информатики, Мария Матвеева, учитель английского языка. Оба педагога имеют высшую квалификационную категорию, значительные успехи в профессиональной деятельности и уже предоставили согласие о готовности на переезд. До 15 августа им надо заключить договоры с образовательными организациями. Деньги они получат до 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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