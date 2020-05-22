2020-05-22T04:57:04+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 22 мая 2020 года: излечился 641 пациент

За последние сутки зафиксировали 64 новых случая заболевания
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 22 мая 2020 года: излечился 641 пациентСитуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 22 мая 2020 года: излечился 641 пациентФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 22 мая 2020 года - всего случаев заражения в регионе одна тысяча 444. Из них вылечились 641, девять скончались. Край занимает лидирующие позиции среди дальневосточных регионов по количеству излечившихся.

- За последние сутки зафиксировали 64 новых случая заболевания. Эти пациенты живут в Хабаровске, Хабаровском и Ульчском районах. Первый случай заболевания выявили в Нанайском районе, - прокомментировали в региональном минздраве.

Отметим также, что большинство зараженных - это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получают также пять пациентов старше 65 лет, 10 детей в возрасте от двух до 10 лет. Среди вновь выявленных пациентов около 50 процентов - это бессимптомные носители. В целом у 60 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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