22 Май 2020 2020-05-22T03:21:41+03:00

В Хабаровском крае не прогнозируют масштабных наводнений Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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Глава МЧС России Евгений Зинчев провел селекторное совещание с дальневосточными регионами по подготовке к пожароопасному периоду и прохождению паводков. Среди участников также был глава Хабаровского края Сергей Фургал.

- На встрече губернаторы дальневосточных регионов и глава МЧС России обсудили гидрологическую и пожароопасную обстановки. Так, в Хабаровском крае согласно существующим прогнозам не ожидается масштабных наводнений. Основное внимание пока направлено на природные пожары, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По оценкам специалистов, ситуация с природными пожарами обострится в июне. Напомним, этот месяц обещает быть жарким, что только способствует возникновению очагов возгорания. Пожароопасная обстановка сохранится до октября.

Жителей края убедительно просят не разводить костры, не бросать окурки, не проводить огневые работы. Если захочется разжечь огонь, вспомните, что он может уничтожить ваше и чужое имущество, местную флору и фауну, забрать человеческие жизни. Пожалуйста, проявите благоразумие, не нарушайте правила пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU