22 Май 2020 2020-05-22T04:55:30+03:00

Проблемный долгострой на улице Алексеевской в Хабаровске заселят к Новому году Фото: Администрация Хабаровска

Изменить размер текста: A A

Проблемный долгострой на улице Алексеевской в Хабаровске заселят к Новому году. За это поручился представитель компании-инвестора, развернувшей работы на объекте в начале мая текущего года. Сам дом за годы простоя немного пострадал, но его почти восстановили. В целом же состояние здания удовлетворительное.

- В помещениях сейчас делают разводку систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, монтируют электросети, возводят перегородки. В ближайшее время рабочие приступят к черновой внутренней отделке - оштукатуриванию и шпатлевке стен, установке санузлов и кухонного оборудования, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Двор этого дома планируют вымостить брусчаткой, обустроить детскую игровую и спортивную площадки. В здании 68 квартир эконом-класса. Жилье обещают сделать «под ключ».

Напомним, что строительство третьего дома ЖК «Алексеевская» застопорилось в 2015 году. Дом был готов уже на 70 процентов, но из-за банкротства МУП «УКС» оказался недостроем. В 2020 году доделать дом взялся инвестор из Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU