Проблемный долгострой на улице Алексеевской в Хабаровске заселят к Новому году
Проблемный долгострой на улице Алексеевской в Хабаровске заселят к Новому году. За это поручился представитель компании-инвестора, развернувшей работы на объекте в начале мая текущего года. Сам дом за годы простоя немного пострадал, но его почти восстановили. В целом же состояние здания удовлетворительное.
- В помещениях сейчас делают разводку систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, монтируют электросети, возводят перегородки. В ближайшее время рабочие приступят к черновой внутренней отделке - оштукатуриванию и шпатлевке стен, установке санузлов и кухонного оборудования, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Двор этого дома планируют вымостить брусчаткой, обустроить детскую игровую и спортивную площадки. В здании 68 квартир эконом-класса. Жилье обещают сделать «под ключ».
Напомним, что строительство третьего дома ЖК «Алексеевская» застопорилось в 2015 году. Дом был готов уже на 70 процентов, но из-за банкротства МУП «УКС» оказался недостроем. В 2020 году доделать дом взялся инвестор из Владивостока.
ИСТОЧНИК KP.RU