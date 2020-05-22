22 Май 2020 2020-05-22T04:20:19+03:00

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Офис микрозаймов в Хабаровске наказали за незаконную деятельность. Нарушение выявили во время прокурорской проверки по обращению Дальневосточного ГУ Банка России.

- Выяснили, что в организации вопреки требованиям федерального законодательства выдавали займы населению под залог цифровой техники. Работала компания в здании торгового центра «Южный парк» под брендом «Цифровой ломбард TEXHOLIFE». При этом у фирмы не было статуса микрофинансовой организации, что и расценили, как нарушение требований, - рассказали в пресс- службе краевой прокуратуры.

В итоге организацию привлекли к административной ответственности. Так как проступок оказался первым в работе компании, служители Фемиды пока назначили наказание в виде предупреждения. В целях устранения нарушений внесено представление, по результатам рассмотрения которого организация получила статус ломбарда.

ИСТОЧНИК KP.RU