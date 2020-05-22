22 Май 2020 2020-05-22T04:54:00+03:00

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 22 мая 2020 года: двух выписали, 10 госпитализировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 22 мая 2020 года – на сегодняшний день лечение получают 43 человека. Все они находятся в инфекционном госпитале, развернутом на базе второй городской больницы. Среди пациентов четыре ребенка.

- У 41 заболевшего состояние удовлетворительное. За сутки выписали двух пациентов, госпитализировали 10 человек, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Также на сегодняшний день в реанимации находятся три пациента с пневмонией. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое, у них подтвержден covid-19. У одного пациента только подозревают коронавирус, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что под наблюдением врачей остаются 24 человека, у которых подозревают заболевание. Все они находились в контакте с зараженными.

Жителей города убедительно просят соблюдать режим самоизоляции, масочный режим, принимать меры профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU