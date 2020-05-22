Доследственные проверки идут в Хабаровском крае по невыплатам врачам

22 Май 2020 2020-05-22T06:54:05+03:00

Обращения поступили из Комсомольска, Индустриального, Краснофлотского и Кировского районов Хабаровска и из Биробиджана - столицы ЕАО

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Следственного управления следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО проводят доследственные проверки по невыплатам врачам. Напомним, скандал разгорелся после того, как врачи не получили обещанные деньги за работу в условиях коронавируса. Сообщения об этом поступили из Комсомольска, Индустриального, Краснофлотского и Кировского районов Хабаровска и из Биробиджана - столицы Еврейской автономной области. Обращения были опубликованы в том числе и в аккаунтах в социальных сетях.

- Проверки проводят с целью установить размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников, дать им правовую оценку, - прокомментировали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По итогу проверок примут процессуальное решение. Процесс доследственной работы и ее итоги находятся на контроле руководителя следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU