Доследственные проверки идут в Хабаровском крае по невыплатам врачам
Сотрудники Следственного управления следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО проводят доследственные проверки по невыплатам врачам. Напомним, скандал разгорелся после того, как врачи не получили обещанные деньги за работу в условиях коронавируса. Сообщения об этом поступили из Комсомольска, Индустриального, Краснофлотского и Кировского районов Хабаровска и из Биробиджана - столицы Еврейской автономной области. Обращения были опубликованы в том числе и в аккаунтах в социальных сетях.
- Проверки проводят с целью установить размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников, дать им правовую оценку, - прокомментировали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
По итогу проверок примут процессуальное решение. Процесс доследственной работы и ее итоги находятся на контроле руководителя следственного управления.
ИСТОЧНИК KP.RU