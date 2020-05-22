22 Май 2020 2020-05-22T09:33:53+03:00

Крупный пожар случился на складе в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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Крупный пожар случился на складе в Хабаровском крае. Сообщение о происшествии на пульт пожарной связи Амурского пожарно-спасательного гарнизона поступило вечером 20 мая. Огнеборцы отправились на помощь в поселок Известковый.

- На месте выяснили, что возгорание случилось на площадке, где находятся отходы деревообработки - опилки, горбыль. Организовали работы по тушению пожара, задействовали 18 человек, три автоцистерны, пожарно-насосную станцию и рукавный автомобиль. Площадь пожара составила порядка 500 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Локализовать пожар удалось в течение 40 минут после прибытия пожарных. Пока продолжаются работы по разбору мест тления опилок. Угрозы для населенных пунктов нет. По данному происшествию проведут проверку, по результатам которой в отношении персонала и руководства компании примут меры административного воздействия.

ИСТОЧНИК KP.RU