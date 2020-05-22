2020-05-22T09:32:39+03:00
Общество

Списки семей на выплату жилищных субсидий опубликовал минстрой Хабаровского края

Напомним, документы принимали со 2 по 28 марта 2020 года
Александр ШТААЛЬ
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Списки семей на выплату жилищных субсидий опубликовал минстрой Хабаровского краяСписки семей на выплату жилищных субсидий опубликовал минстрой Хабаровского краяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Списки молодых семей на выплату жилищных субсидий опубликовал минстрой Хабаровского края. Полный текст документа можно найти на сайте ведомства. Напомним, документы от потенциальных участников программы принимали со 2 по 28 марта текущего года.

- Перед тем, как составить перечень, в министерстве проверили предоставленные документы. Цель этой процедуры - выявить соответствие молодых семей критериям признания участниками строительства (приобретения) жилья в Хабаровске в 2020 году, - прокомментировали в региональном минстрое.

Для проверки специалисты запросили сведения о наличии/отсутствии в собственности членов молодой семьи объектов недвижимого имущества министерством строительства края в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. Однако из-за сбоев в работе портала Росреестра данные сведения представлены не в полном объеме. Поэтому в список могут вносить изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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