Списки семей на выплату жилищных субсидий опубликовал минстрой Хабаровского края
Списки молодых семей на выплату жилищных субсидий опубликовал минстрой Хабаровского края. Полный текст документа можно найти на сайте ведомства. Напомним, документы от потенциальных участников программы принимали со 2 по 28 марта текущего года.
- Перед тем, как составить перечень, в министерстве проверили предоставленные документы. Цель этой процедуры - выявить соответствие молодых семей критериям признания участниками строительства (приобретения) жилья в Хабаровске в 2020 году, - прокомментировали в региональном минстрое.
Для проверки специалисты запросили сведения о наличии/отсутствии в собственности членов молодой семьи объектов недвижимого имущества министерством строительства края в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. Однако из-за сбоев в работе портала Росреестра данные сведения представлены не в полном объеме. Поэтому в список могут вносить изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU