Речники в Хабаровске изменили расписание судна, следующего на левый берег

22 Май 2020 2020-05-22T09:31:28+03:00

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Речники в Хабаровске изменили расписание судна, перевозящего дачников на левый берег. Об этом сообщили в городском управлении промышленности, транспорта, связи администрации города. Такое решение приняли по просьбам самих садоводов и огородников, которым необходимо по реке добраться до своих участков.

Речь идет о теплоходе, следующем по маршруту «Прибрежная - 10 км». Новые правила вступят в силу со 2 июня. Начиная с этой даты, первый теплоход из города будет отправляться в 7:40 от остановки «Прибрежная» и в 8:10 - от речного вокзала.

Вечером судно от остановки «10 километр», наоборот, будет отправляться раньше, то есть в 19:10, а с 1 сентября в 17:00. Обновленный график движения теплохода уже опубликовали в разделе управления промышленности, транспорта и связи на официальном сайте администрации Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU