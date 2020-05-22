22 Май 2020 2020-05-22T09:29:45+03:00

Президентские выплаты получат только те, кто по факту работал с COVID-19

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Медикам скорой помощи доплатят за работу в условиях коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. При этом отметили, что эта мера поддержки коснется всех станций скорой помощи на территории края. Однако доплаты составят 50 процентов от установленных президентом.

Напомним, президентские выплаты положены только тем, кто по факту работал с COVID-19, из-за чего и возникло недовольство со стороны персонала станций скорой помощи. Они также вынуждены работать в рискованных условиях, но их профессии не включили в список получателей допвыплат. В связи с чем стали поступать многочисленные жалобы от медперсонала, в том числе и в правоохранительные органы.

На сегодняшний день проводится доследственная проверка по всем обращениям. По ее итогу примут процессуальное решение. Процесс доследственной работы и ее итоги находятся на контроле руководителя следственного управления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/780499" frameborder="0"></iframe> Бригадам скорой помощи доплатят за коронавирус в Хабаровском крае.Правительство Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU