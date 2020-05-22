Питомцам минизоопарка в Хабаровске ищут опекунов

22 Май 2020 2020-05-22T09:28:56+03:00

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В минизоопарке «Лапушки» объявили о старте необычной акции «Возьми животное под опеку» - название мероприятия говорит само за себя. Организация и ее питомцы сейчас переживают не лучшие времена. Катастрофически не хватает денег на еду, да и соскучились животные по общению с горожанами. Примите участие в их жизни, помогите пережить это непростое время.

- Все, что требуется от участников, это выбрать животное, на которое готовы выделить деньги. Например, на питание кроликов, гусей, паука-птицееда, морских свинок нужно по три тысячи рублей, чтобы обеспечить едой крокодила - пять тысяч рублей, на еду для кенгуру - семь тысяч рублей. Список зверей и суммы, которые нужны на их содержание, опубликованы в аккаунте минизоопарка в Instagram, - рассказали сотрудники минизоопарка «Лапушки».

Опекуном может стать каждый желающий. Забирать домой животных не нужно. Отметим также, что в суммы включили расходы на улучшение условий содержания животных, ветеринарные услуги и оплату помещения. Подробности опекунства по телефону: 20-53-30.

ИСТОЧНИК KP.RU