2020-05-22T09:27:17+03:00
Экономика

Жители Хабаровского края могут присоединиться к акции Сбербанка «Безналичный июнь»

Став участником акции можно не только сократить риск заражения коронавирусной инфекцией, но и выиграть до миллиона рублей
Евгения МОЛОТОВА
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Жители Хабаровского края могут присоединиться к акции Сбербанка «Безналичный июнь»Жители Хабаровского края могут присоединиться к акции Сбербанка «Безналичный июнь»
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Условия акции просты: чтобы принять участие, необходимо оплачивать покупки на сумму от 300 рублей картой Visa Сбербанка и не снимать наличные со своих карт. Акция продлится с 1 по 30 июня 2020 года включительно. В рамках акции «Безналичный июнь» еженедельно будут выделяться 1000 победителей, на карты которых будет зачислено по 3000 рублей. А пятеро участников акции после подведения итогов станут обладателями главного приза в 1 миллион рублей каждый.

- Безналичная оплата - это не только быстро и удобно, но и наиболее безопасно в текущих условиях, - подчеркнул Игорь Ковалев, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка. - Для многих наших клиентов безналичный образ жизни стал привычен, и для его поддержки мы запускаем акцию «Безналичный июнь»: теперь оплата картой, смартфоном или смарт-часами не просто позволяет накопить бонусы «Спасибо», но и дает шанс выиграть серьезные денежные суммы. Чтобы испытать свою удачу, ничего особенного делать не нужно: достаточно расплачиваться картой и не снимать наличные на протяжении месяца. Чем больше покупок совершит клиент, тем выше его шансы стать одним из победителей акции.

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