2020-05-22T09:25:16+03:00
Общество

Торговцы со стадиона имени Ленина в Хабаровске попросили о помощи

В своем обращении они попросили оставить условия, на которых работали в 2019 году
Александр ШТААЛЬ
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Торговцы со стадиона имени Ленина в Хабаровске попросили о помощи ФОТО: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского краяТорговцы со стадиона имени Ленина в Хабаровске попросили о помощи ФОТО: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края
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Предприниматели обратились в Дирекцию спортивных сооружений Хабаровского края с просьбой о помощи. Им просто жизненно необходимо продолжать работать на условиях 2019 года. Это они и выразили в своем письме, которое подписали 40 представителей малого и среднего бизнеса, которые много лет работают на территории стадиона.

- Представители сфер торговли и общепита, особо пострадавших в условиях пандемии коронавируса, объяснили это крайне сложным материальным положением, возникшими рисками банкротства, - рассказали в Дирекции спортивных сооружений.

В этом году учреждение инициировало проведение аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории стадиона имени В.И. Ленина. Однако из-за режима самоизоляции аукционы приостановили. Тем не менее в Дирекции посчитали необходимым поддержать предпринимателей и направили в Минспорта и Министерство имущественных отношений края письмо о рассмотрении возможностей отмены проведения второго этапа аукционов на право заключения договоров о размещении киосков и палаток на стадионе имени Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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