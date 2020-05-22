Хабаровчанин с полицией разыскивал машину, отданную в ремонт

22 Май 2020 2020-05-22T09:23:57+03:00

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Хабаровчанин решил отремонтировать машину и доверил это важное дело своему приятелю. Последний обещал все сделать за несколько дней. Время прошло, автовладелец позвонил узнать, когда забирать иномарку, но телефон знакомого был отключен. После череды неудачных попыток найти горе-мастера самостоятельно, мужчина решил обратиться в полицию.

- Ущерб потерпевший оценил в 150 тысяч рублей. По его заявлению провели проверку и вскоре выяснили, что к краже причастен ранее судимый за разбой 32-летний горожанин. Он продал автомобиль за 100 тысяч рублей, а деньги потратил на собственные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении подозреваемого возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможным наказанием для него может быть лишение свободы сроком до пяти лет. На время разбирательств он будет находиться на свободе под подпиской о невыезде. Похищенную машину нашли и вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU