2020-05-22T09:22:59+03:00
Общество

«Ростелеком» и ПФР приглашают дальневосточных пенсионеров сказать «Спасибо интернету»

Прием конкурсных работ уже начался
Евгения МОЛОТОВА
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«Ростелеком» и ПФР приглашают дальневосточных пенсионеров сказать «Спасибо интернету»«Ростелеком» и ПФР приглашают дальневосточных пенсионеров сказать «Спасибо интернету»
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Стартовал прием работ на VI Всероссийский конкурс «Спасибо интернету - 2020», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России (ПФР). Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета».

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.

Номинации конкурса:

- «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

- «Мои интернет-достижения»;

- «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»;

- «Моя общественная интернет-инициатива»;

- «Моя «Азбука интернета»;

- «Я - интернет-звезда».

Цели конкурса:

- повышение доступности государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;

- содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;

- выявление наиболее активных регионов, работающих в данной теме;

- формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;

- определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;

- выявление наиболее активных регионов;

- продвижение обучающего портала «Азбука интернета».

Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2020 года, итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2020 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу - эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», ПФР, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Все работы размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы».

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