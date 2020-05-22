«Ростелеком» и ПФР приглашают дальневосточных пенсионеров сказать «Спасибо интернету»
Стартовал прием работ на VI Всероссийский конкурс «Спасибо интернету - 2020», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России (ПФР). Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета».
Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.
Номинации конкурса:
- «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
- «Мои интернет-достижения»;
- «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»;
- «Моя общественная интернет-инициатива»;
- «Моя «Азбука интернета»;
- «Я - интернет-звезда».
Цели конкурса:
- повышение доступности государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;
- содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;
- выявление наиболее активных регионов, работающих в данной теме;
- формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
- определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
- выявление наиболее активных регионов;
- продвижение обучающего портала «Азбука интернета».
Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2020 года, итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2020 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу - эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», ПФР, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.
Все работы размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы».