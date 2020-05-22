2020-05-22T09:51:39+03:00
Общество

В Биробиджане временно закроют участок улиц Калинина и Горького

Ограничение будет действовать до 29 мая
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане временно закроют участок улиц Калинина и ГорькогоВ Биробиджане временно закроют участок улиц Калинина и ГорькогоФото: Олег УКЛАДОВ
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В Биробиджане с восьми часов утра 25 мая до 29 мая временно закроют для проезда участок улицы Калинина. Это вынужденная мера в связи с ремонтными работами на отрезке от улицы Пушкина до улицы Димитрова. Также ограничения на проезд машин введены по улице Горького от улицы Калинина до улицы Ленина.

- В планах на улице Калинина заменить изношенные и поврежденные трубы теплотрассы, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - В этом году на улице Калинина проведут дорожные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Поэтому сначала заменят часть теплотрассы, а потом приступят к укладке асфальта.

Автолюбителей и пешеходов города убедительно просят отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам. Провести работу необходимо для того, чтобы в будущем система теплоснабжения хорошо работала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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