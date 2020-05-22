В Еврейской автономии отменили два режима ЧС

22 Май 2020 2020-05-22T09:57:54+03:00

Один из них ввели в июле 2019 года, второй – в сентябре того же года

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В Еврейской автономии с 20 мая отменили два режима ЧС. Решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Один из них ввели 26 июля 2019 года в связи с неблагоприятной ситуацией на объектах здравоохранения и социальной сферы. В настоящее время обстановка нормализовалась. Второй объявили 23 сентября 2019 года из-за неготовности ряда объектов ЖКХ к отопительному сезону и отсутствия нормативного запаса угля. На сегодняшний день на котельных есть запас топлива, идет подготовка к новому отопительному сезону.

Документ об отмене режимов ЧС подписал исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства ЕАО Дмитрий Братыненко. Отметим также, что местные власти намерены отходить от практики начинать отопительный сезон через объявление ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU