2020-05-22T09:57:54+03:00
Общество

В Еврейской автономии отменили два режима ЧС

Один из них ввели в июле 2019 года, второй – в сентябре того же года
Александр ШТААЛЬ
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В Еврейской автономии отменили два режима ЧСВ Еврейской автономии отменили два режима ЧСФото: Правительство ЕАО
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В Еврейской автономии с 20 мая отменили два режима ЧС. Решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Один из них ввели 26 июля 2019 года в связи с неблагоприятной ситуацией на объектах здравоохранения и социальной сферы. В настоящее время обстановка нормализовалась. Второй объявили 23 сентября 2019 года из-за неготовности ряда объектов ЖКХ к отопительному сезону и отсутствия нормативного запаса угля. На сегодняшний день на котельных есть запас топлива, идет подготовка к новому отопительному сезону.

Документ об отмене режимов ЧС подписал исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства ЕАО Дмитрий Братыненко. Отметим также, что местные власти намерены отходить от практики начинать отопительный сезон через объявление ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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