2020-05-22T10:29:05+03:00
Общество

В микрорайоне «Таежный» в Комсомольске отремонтируют теплосеть

Сейчас идет подготовка к работам
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В микрорайоне «Таежный» в Комсомольске отремонтируют теплосетьВ микрорайоне «Таежный» в Комсомольске отремонтируют теплосетьФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

В микрорайоне «Таежный» в Комсомольске отремонтируют теплотрассу №11. Работу выполнят в соответствии с утвержденным графиком подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов.

- Протяженность трубопроводов, подлежащих замене, составит 3,45 километра. Работы проведут на пяти участках. В связи с этим отключат горячую воду потребителям в микрорайоне «Таежный» - 24 многоквартирных дома и два объекта образования, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Среди объектов, где отключат горячее водоснабжение дома №№1-14 ДОС, №№8, 9, 10, 15 и 15/2 на улице Почтовая, №№ 5, 7 и 9 на улице Охотская, №№1 и 3 на улице Пограничная. Также в списке детский сад №38 и школа №28. Подачу воды возобновят по окончании ремонтных работ.

Справку по ремонтам теплотрасс Комсомольска-на-Амуре можно получить в диспетчерской службе Комсомольских тепловых сетей: 53-23-45 и 20-01-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парк Дома офицеров флота в Хабаровске продолжат реконструировать
Горячая вода вернется в дома биробиджанцев
В микрорайоне «Таежный» в Комсомольске отремонтируют теплосеть
В Еврейской автономии отменили два режима ЧС
В Биробиджане временно закроют участок улиц Калинина и Горького
«Ростелеком» и ПФР приглашают дальневосточных пенсионеров сказать «Спасибо интернету»
Хабаровчанин с полицией разыскивал машину, отданную в ремонт
Торговцы со стадиона имени Ленина в Хабаровске попросили о помощи
Жители Хабаровского края могут присоединиться к акции Сбербанка «Безналичный июнь»
Питомцам минизоопарка в Хабаровске ищут опекунов
Бригадам скорой помощи доплатят за коронавирус в Хабаровском крае
Речники в Хабаровске изменили расписание судна, следующего на левый берег
Списки семей на выплату жилищных субсидий опубликовал минстрой Хабаровского края
Крупный пожар случился на складе в Хабаровском крае
Доследственные проверки идут в Хабаровском крае по невыплатам врачам
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 22 мая 2020 года: двух выписали, 10 госпитализировали
Офис микрозаймов в Хабаровске наказали за незаконную деятельность
Проблемный долгострой на улице Алексеевской в Хабаровске заселят к Новому году
В Хабаровском крае не прогнозируют масштабных наводнений
«Земских учителей» выбрали для школ Хабаровского края
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 22 мая 2020 года: излечился 641 пациент