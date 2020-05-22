В микрорайоне «Таежный» в Комсомольске отремонтируют теплосеть

22 Май 2020 2020-05-22T10:29:05+03:00

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В микрорайоне «Таежный» в Комсомольске отремонтируют теплотрассу №11. Работу выполнят в соответствии с утвержденным графиком подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов.

- Протяженность трубопроводов, подлежащих замене, составит 3,45 километра. Работы проведут на пяти участках. В связи с этим отключат горячую воду потребителям в микрорайоне «Таежный» - 24 многоквартирных дома и два объекта образования, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Среди объектов, где отключат горячее водоснабжение дома №№1-14 ДОС, №№8, 9, 10, 15 и 15/2 на улице Почтовая, №№ 5, 7 и 9 на улице Охотская, №№1 и 3 на улице Пограничная. Также в списке детский сад №38 и школа №28. Подачу воды возобновят по окончании ремонтных работ.

Справку по ремонтам теплотрасс Комсомольска-на-Амуре можно получить в диспетчерской службе Комсомольских тепловых сетей: 53-23-45 и 20-01-20.

ИСТОЧНИК KP.RU