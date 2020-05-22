Горячая вода вернется в дома биробиджанцев
Горячая вода вернется в дома биробиджанцев. Напомним, подачу ресурса ограничили в связи гидравлическими испытаниями на трубопроводе. Воду отключали на период с 18 по 22 мая. Необходимые процедуры провели 21 мая, проверили тепловые сети на механическую прочность, плотность трубопроводов и арматуры.
- В итоге специалисты обнаружили порывы, оперативно их устранили. Запуск горячего водоснабжения будет по графику, как и планировалось, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
Отметим также, что вода будет поступать в квартиры постепенно. Пока на Биробиджанской ТЭЦ проводят растопку котла, начнут поднимать давление до норматива. Специалисты МУП «ГТС» начинают открывать центральные тепловые пункты.
Напомним, отключения воды в городе будут еще и летом: с 15 по 18 июня, с 18 по 20 августа. Жителей города убедительно просят с пониманием относиться к таким ситуациям.
ИСТОЧНИК KP.RU