22 Май 2020 2020-05-22T10:54:32+03:00

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Горячая вода вернется в дома биробиджанцев. Напомним, подачу ресурса ограничили в связи гидравлическими испытаниями на трубопроводе. Воду отключали на период с 18 по 22 мая. Необходимые процедуры провели 21 мая, проверили тепловые сети на механическую прочность, плотность трубопроводов и арматуры.

- В итоге специалисты обнаружили порывы, оперативно их устранили. Запуск горячего водоснабжения будет по графику, как и планировалось, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что вода будет поступать в квартиры постепенно. Пока на Биробиджанской ТЭЦ проводят растопку котла, начнут поднимать давление до норматива. Специалисты МУП «ГТС» начинают открывать центральные тепловые пункты.

Напомним, отключения воды в городе будут еще и летом: с 15 по 18 июня, с 18 по 20 августа. Жителей города убедительно просят с пониманием относиться к таким ситуациям.

ИСТОЧНИК KP.RU