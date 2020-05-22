22 Май 2020 2020-05-22T11:29:19+03:00

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Парк Дома офицеров флота в Хабаровске продолжат реконструировать. В рамках предстоящих работ снесут старый летний кинотеатр и построят вместо него многофункциональный спортивно-досуговый комплекс. Предполагается, что это будет трехэтажное здание общей площадью в четыре тысячи квадратных метров, высотой в 11,5 метров.

- В комплексе обустроят тренажерный зал, душевые и раздевалки, техпомещения и кабинеты персонала. Будут административные и служебные помещения, универсальный спортзал площадью в 500 «квадратов», медпункт, помещения для групповых занятий, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Изюминкой здания станет цвет стен, который в темное время суток будет меняться. Эффекта «хамелеона» получится за счет особой металлической обшивки. В текущем году проект на бумаге выполнят полностью и отдадут на госэкспертизы. По предварительным подсчетам, его реализация обойдется в 130 миллионов рублей. К слову, если стройка стартует в 2021-м, сыграть в мини-футбол в новом зале хабаровчане смогут только в 2022-м.

ИСТОЧНИК KP.RU