2020-05-22T12:56:04+03:00
Происшествия

В Еврейской автономии целиком сгорел жилой дом

Внутри мог находиться собственник, но пока подтверждения этому нет
Александр ШТААЛЬ
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В Еврейской автономии целиком сгорел жилой домВ Еврейской автономии целиком сгорел жилой домФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Еврейской автономии целиком сгорел жилой дом. Сообщение о происшествии поступило 22 мая в 5:40. Звонивший рассказал, что в помещении, возможно, взорвался газ, но пока эта версия остается предположением.

- Пожарные расчеты по сигналу отправили в поселок Приамурский. Спасти от огня постройку не удалось. Пламя основательно ее уничтожило. В настоящее время пожар ликвидирован, огнеборцы провели разбор завалов. Для работы привлекли тяжелую инженерную технику, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

По предварительным данным в доме мог находиться собственник. Однако пока эта информация не получила подтверждения.

Жителей области убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности, аккуратно пользоваться огнем в бытовых условиях. В случае экстренной необходимости, пожалуйста, звоните по номерам «112» или «101».

В Еврейской автономии целиком сгорел жилой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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