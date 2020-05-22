В Еврейской автономии целиком сгорел жилой дом
В Еврейской автономии целиком сгорел жилой дом. Сообщение о происшествии поступило 22 мая в 5:40. Звонивший рассказал, что в помещении, возможно, взорвался газ, но пока эта версия остается предположением.
- Пожарные расчеты по сигналу отправили в поселок Приамурский. Спасти от огня постройку не удалось. Пламя основательно ее уничтожило. В настоящее время пожар ликвидирован, огнеборцы провели разбор завалов. Для работы привлекли тяжелую инженерную технику, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.
По предварительным данным в доме мог находиться собственник. Однако пока эта информация не получила подтверждения.
Жителей области убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности, аккуратно пользоваться огнем в бытовых условиях. В случае экстренной необходимости, пожалуйста, звоните по номерам «112» или «101».
В Еврейской автономии целиком сгорел жилой дом.
ИСТОЧНИК KP.RU